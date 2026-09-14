15th Annual Bicycle Bar Tour for Homeless Veterans 2026
15th Annual Bicycle Bar Tour for Homeless Veterans 2026
Saturday, November 21, 11:00 am to 6:30 pm
15th Annual Bicycle Bar Tour for Homeless Veterans 2026
Leisurely ride from Port Canaveral to Cocoa Beach and back on improved bike paths and lanes.
50/50 Drawing to benefit area Homeless Veterans.
Starts at Fishlips Waterfront Bar & Grill, 610 Glen Cheek Drive
followed by La Cantina, Tiny Tavern, Sandbar Sports Grill, Cocoa Beach Fish Camp Grill, Slide Inn, Ellie Mae’s, and Carib Brewery.
https://www.madhatterpromotions.com/2026-pub-crawl-for-veterans-cocoa-beach.php
Fishlips Waterfront Bar & Grill
$25 in advance or $35 day of.
11:00 AM - 06:30 PM on Sat, 21 Nov 2026
Event Supported By
http://www.MadHatterPromotions.com
3215431346
Gary@MadHatterPromotions.com
Artist Group Info
gary@madhatterpromotions.com
Fishlips Waterfront Bar & Grill
610 Glen Cheek DriveCape Canaveral, Florida 32920
3215431346
ghaas1@cfl.rr.com