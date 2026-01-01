Live Music Calendar
WFIT's live music calendar featuring bands, venues and events in Florida.
WFIT'S Live music calendar featuring bands, venues and events in Florida.
Artist - Venue - Date
|Revivalists cruise out of Miami
|Miami to Nassau and back.
|3-7 Nov
|Afghan Wigs
|The Beacham Orlando
|4-Nov
|Mannequin Pussy
|The Beacham Orlando
|6-Nov
|Bruce Cockburn & Livingston Taylor
|Amaturo Theater, Fort Lauderdale
|7-Nov
|Ed Sheeran
|Raymond James Stadium, Tampa
|7-Nov
|The Heavy Heavy
|The Social - Orlando
|10-Nov
|Rush
|Benchmark Area Tampa
|11-Nov
|Mon Rovia
|Moon River at Sea - Miami
|11-15 Nov
|UB40
|Hard Rock Orlando
|13-Nov
|Temptations
|Sunrise Theater Ft Pierce
|14-Nov
|Deer Tick
|The Social - Orlando
|14-Nov
|Jack White
|Hard Rock Live Orlando
|16-Nov
|GA-20
|Judson’s Live at Dr Phil’s Orlando
|17-Nov
|Air Supply
|Walt Disney Theater, Orlando
|19-Nov
|Stephen Wilson Jr
|Saint Petersburg
|20-Nov
|Revivalists
|St Augustine Amphitheatre
|21-Nov
|Stray Cats
|Hard Rock Live Orlando
|23-Nov
|Sting
|Hard Rock Live Orlando
|24-Nov
|American Aquarium
|The Social - Orlando
|30-Nov