December Comedy Cheer | December 4

Start December with December Comedy Cheer, a live stand-up comedy show at Triggered Comedy Club in Melbourne, Florida, on Friday, December 4, 2026. Headliner Rio Paris, hosted by Christopher Robinson. This 21+ show features touring talent, Florida comedians, fearless crowd work, and bold material in an intimate 75-seat room on the Space Coast. Doors open at 7:30 PM and the show runs from 8:00 to 9:30 PM.