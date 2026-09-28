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December Comedy Cheer | December 4

December Comedy Cheer | December 4

Start December with December Comedy Cheer, a live stand-up comedy show at Triggered Comedy Club in Melbourne, Florida, on Friday, December 4, 2026. Headliner Rio Paris, hosted by Christopher Robinson. This 21+ show features touring talent, Florida comedians, fearless crowd work, and bold material in an intimate 75-seat room on the Space Coast. Doors open at 7:30 PM and the show runs from 8:00 to 9:30 PM.

Triggered Comedy Club
See website
08:00 PM - 09:30 PM on Fri, 4 Dec 2026
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Event Supported By

Triggered Comedy Club
contact@triggeredcomedy.com
https://www.triggeredcomedy.com

Artist Group Info

Rio Paris
Triggered Comedy Club
404 S Harbor City Blvd
Melbourne, Florida 32901
contact@triggeredcomedy.com
https://www.triggeredcomedy.com