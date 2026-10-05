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Rio Paris | Friday, December 4 (Triggered Comedy Club)

Rio Paris | Friday, December 4 (Triggered Comedy Club)

UPDATED LISTING: replaces our Sep 28 'December Comedy Cheer | December 4' submission (same event, new title).

Triggered Comedy Club presents Rio Paris, with Christopher Robinson and Cassandra Hartford, live on Friday, December 4, 2026, in Melbourne, Florida. This is a 21+ night of stand-up comedy on the Space Coast. Headliner Rio Paris has headlined the Apollo Theater and been seen on Funny Not Famous. Hosted by internationally touring comedian Christopher Robinson. Doors open at 7:30 PM and the show starts at 8:00 PM. Full bar, craft cocktails and cold beer; two-item minimum per guest; on-site parking. Tickets: https://www.triggeredcomedy.com/events/comedian-rio-paris-december-4

Triggered Comedy Club
See website: https://www.triggeredcomedy.com/events/comedian-rio-paris-december-4
08:00 PM - 09:30 PM on Fri, 4 Dec 2026
Get Tickets

Event Supported By

Triggered Comedy Club
contact@triggeredcomedy.com
https://www.triggeredcomedy.com

Artist Group Info

Rio Paris
Triggered Comedy Club
404 S Harbor City Blvd
Melbourne, Florida 32901
contact@triggeredcomedy.com
https://www.triggeredcomedy.com