Rio Paris | Friday, December 4 (Triggered Comedy Club)
Rio Paris | Friday, December 4 (Triggered Comedy Club)
UPDATED LISTING: replaces our Sep 28 'December Comedy Cheer | December 4' submission (same event, new title).
Triggered Comedy Club presents Rio Paris, with Christopher Robinson and Cassandra Hartford, live on Friday, December 4, 2026, in Melbourne, Florida. This is a 21+ night of stand-up comedy on the Space Coast. Headliner Rio Paris has headlined the Apollo Theater and been seen on Funny Not Famous. Hosted by internationally touring comedian Christopher Robinson. Doors open at 7:30 PM and the show starts at 8:00 PM. Full bar, craft cocktails and cold beer; two-item minimum per guest; on-site parking. Tickets: https://www.triggeredcomedy.com/events/comedian-rio-paris-december-4
Triggered Comedy Club
See website: https://www.triggeredcomedy.com/events/comedian-rio-paris-december-4
08:00 PM - 09:30 PM on Fri, 4 Dec 2026
Event Supported By
Triggered Comedy Club
contact@triggeredcomedy.com
Artist Group Info
Rio Paris
Triggered Comedy Club
404 S Harbor City BlvdMelbourne, Florida 32901
contact@triggeredcomedy.com