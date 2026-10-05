Brian Coronado | Friday, November 6 (Triggered Comedy Club)
Brian Coronado | Friday, November 6 (Triggered Comedy Club)
Triggered Comedy Club presents Brian Coronado, with Jacoby Bruton, Chris Robinson, and Cassandra Hartford, live on Friday, November 6, 2026, in Melbourne, Florida. A 21+ night of stand-up comedy on the Space Coast. Doors 7:30 PM, show 8:00 PM ET.
Triggered Comedy Club
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08:00 PM - 09:30 PM on Fri, 6 Nov 2026
Event Supported By
Triggered Comedy Club
contact@triggeredcomedy.com
Artist Group Info
Brian Coronado
Triggered Comedy Club
404 S Harbor City BlvdMelbourne, Florida 32901
contact@triggeredcomedy.com