Event: Open Decks Saturday at Thirsty Panda, hosted by DJ Rafy
Event: Open Decks Saturday at Thirsty Panda, hosted by DJ Rafy
Event: Open Decks Saturday at Thirsty Panda, hosted by DJ Rafy (@dj_rafy_321)
Date: Saturday, October 10, 2026
Time: 5:00 PM to 11:00 PM (first slot at 5 PM, going till late)
Location: Thirsty Panda, 803 S Babcock St, Melbourne, FL 32901
Cost: Free admission, all ages
Contact: Alan Harber, Thirsty Panda, ThirstyPanda.US@gmail.com, (321) 345-3209
Open Decks
05:00 PM - 11:59 PM on Sat, 10 Oct 2026
Open Decks