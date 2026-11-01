Pre- Thanksgiving "Focus2Wellness Fair"
Pre- Thanksgiving "Focus2Wellness Fair"
*Event:** Pre-Thanksgiving Focus2Wellness Fair (Holiday Fundraiser)
**Dates:** November 21 and 22, 2026
**Time:** 10 a.m.–5 p.m.
**Location:** Estero/Bonita Elks Lodge #2753,
3231 Coconut Road, Bonita Springs, FL 34134
**Admission:** Free
Estero/Bonita Elks Lodge #2753 - 3231 Coconut Rd Bonita Springs 34134
free
10:00 AM - 05:01 PM on Sun, 22 Nov 2026
Event Supported By
Crohn's Charity Service Foundation
Artist Group Info
yvette.crohnscharity@gmail.com
Estero/Bonita Elks Lodge #2753 - 3231 Coconut Rd Bonita Springs 34134
10450 Reynolds StBonita Springs, Florida 34134
2392007214
yvette.crohnscharity@gmail.com