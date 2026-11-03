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Red, White, & Brass - A Special Tribute to Veterans

Red, White, & Brass - A Special Tribute to Veterans

Space Coast Symphony Orchestra presents Red, White, & Brass – A Special Tribute to Veterans, sponsored by SpaceX. Free event on Saturday, November 14, 6–8 PM at Brevard Veterans Memorial Amphitheatre, 400 S. Sykes Creek Parkway, Merritt Island, FL. Bring lawn chairs for seating.

Brevard Veterans Memorial Amphitheater
06:00 PM - 08:00 PM on Sat, 14 Nov 2026

Event Supported By

Brevard Veterans Memorial Center
321-453-1776
brevardvmc@gmail.com
https://veteransmemorialcenter.org/

Artist Group Info

Space Coast Symphony Orchestra
aaron@spacecoastsymphony.org
https://spacecoastsymphony.org/event/red-white-brass/
Brevard Veterans Memorial Amphitheater
400 S. Sykes Creek Parkway
Merritt Island, Florida 32953
321-453-1776
brevardvmc@gmail.com
https://veteransmemorialcenter.org/