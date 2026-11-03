Red, White, & Brass - A Special Tribute to Veterans
Red, White, & Brass - A Special Tribute to Veterans
Space Coast Symphony Orchestra presents Red, White, & Brass – A Special Tribute to Veterans, sponsored by SpaceX. Free event on Saturday, November 14, 6–8 PM at Brevard Veterans Memorial Amphitheatre, 400 S. Sykes Creek Parkway, Merritt Island, FL. Bring lawn chairs for seating.
Brevard Veterans Memorial Amphitheater
06:00 PM - 08:00 PM on Sat, 14 Nov 2026
Event Supported By
Brevard Veterans Memorial Center
321-453-1776
brevardvmc@gmail.com
Artist Group Info
Space Coast Symphony Orchestra
aaron@spacecoastsymphony.org
Brevard Veterans Memorial Amphitheater
400 S. Sykes Creek ParkwayMerritt Island, Florida 32953
321-453-1776
brevardvmc@gmail.com