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Coastal Connection

One Voice Helping Hands Conference-Empowering Disability Communities Saturday, August 29th 2026

By Terri Wright
Published August 25, 2026 at 7:45 AM EDT
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Saturday, August 29th, 2026, “One Voice - Helping Hands Disability Conference” Melbourne Auditorium, 625 Hibiscus Ave., 10 am-4 pm. Open to the public.

Hosted by Angels Bridging Gaps in partnership with the One Voice Coalition of Florida.

• Keynote Speaker Robert “Bob” Asztalos, Director of the Florida Agency for Persons with Disabilities (APD) • Disability Community Updates & Legislative Town Hall Session

• Informational Panel Discussions & Resource Connections (0-5 • K-12 •Adults • Seniors)

• Mental Health & Other Community Resources • Networking with Disability Advocates, Nonprofits, Service Providers﻿, & 1st ﻿Responders

• Special Activities, Demonstrations, Family Sensory Zone*

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Terri Wright
Terri Wright held the position of General Manager at WFIT from 1998-2023.
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