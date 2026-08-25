One Voice Helping Hands Conference-Empowering Disability Communities Saturday, August 29th 2026
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Saturday, August 29th, 2026, “One Voice - Helping Hands Disability Conference” Melbourne Auditorium, 625 Hibiscus Ave., 10 am-4 pm. Open to the public.
Hosted by Angels Bridging Gaps in partnership with the One Voice Coalition of Florida.
• Keynote Speaker Robert “Bob” Asztalos, Director of the Florida Agency for Persons with Disabilities (APD) • Disability Community Updates & Legislative Town Hall Session
• Informational Panel Discussions & Resource Connections (0-5 • K-12 •Adults • Seniors)
• Mental Health & Other Community Resources • Networking with Disability Advocates, Nonprofits, Service Providers, & 1st Responders
• Special Activities, Demonstrations, Family Sensory Zone*